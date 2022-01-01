Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Отвертка с вставками 1/4 8 предметов Энкор 19852 удобен при работе с крепежом в стесненных условиях. Инструмент оснащен двухкомпонентной рукояткой и семью вставками. Небольшие размеры и нескользящая поверхность делают работу эффективной.