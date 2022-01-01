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Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
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Наборные отвертки с насадками
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
    Арт. 77777Х1306207
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
    Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов

      Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306207

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		набор, с битами
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка с вставками 1/4 8 предметов Энкор 19852 удобен при работе с крепежом в стесненных условиях. Инструмент оснащен двухкомпонентной рукояткой и семью вставками. Небольшие размеры и нескользящая поверхность делают работу эффективной.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы