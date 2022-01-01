Отвертка короткая со вставками 1/4" Энкор 19852, 8 предметов
Арт. 77777Х1306207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|набор, с битами
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Назначение
|универсальное
- Отвертка с вставками 1/4 8 предметов Энкор 19852 удобен при работе с крепежом в стесненных условиях. Инструмент оснащен двухкомпонентной рукояткой и семью вставками. Небольшие размеры и нескользящая поверхность делают работу эффективной.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы