Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)

Отвертка индикатор 220 мм ТЕК 6875 304 В используется для проведения электромонтажных работ. С ее помощью можно легко определить неоновую индикацию напряжения переменного тока. Отвертка удобна в применении, ее ручка хорошо лежит в руке в процессе работы.



Преимущества