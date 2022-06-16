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Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)
    Арт. О00000012916
    5.0
    2
    Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)

      Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012916
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТЕК
      Родина бренда
      		Китай
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.02
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка индикатор 220 мм ТЕК 6875 304 В используется для проведения электромонтажных работ. С ее помощью можно легко определить неоновую индикацию напряжения переменного тока. Отвертка удобна в применении, ее ручка хорошо лежит в руке в процессе работы.

        Преимущества

        • Материал рукоятки - пластик
        • Диэлектрическое покрытие
        • Тип наконечника - прямой