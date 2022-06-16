Отвертка-индикатор ТЕК 6875-304 В (220 мм)
Арт. О00000012916
Характеристики
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Производитель
|ТЕК
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Родина бренда
|Китай
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Индикатор
|Да
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Вес, кг
|0.02
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Гибкая
|Нет
- Отвертка индикатор 220 мм ТЕК 6875 304 В используется для проведения электромонтажных работ. С ее помощью можно легко определить неоновую индикацию напряжения переменного тока. Отвертка удобна в применении, ее ручка хорошо лежит в руке в процессе работы.
Преимущества
- Материал рукоятки - пластик
- Диэлектрическое покрытие
- Тип наконечника - прямой