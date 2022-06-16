Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)
Арт. О00000013431
Характеристики
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Производитель
|ТЕК
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Страна производства
|Китай
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Индикатор
|Да
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|190x70x20
- Цифровая отвертка индикатор ТЕК 6878 28NS представляет собой тестер, который используется для ступенчатой индикации наличия и величины напряжения переменного тока в цепях электропитания. Также он позволяет измерять наличие постоянного тока. Инструмент используется и для проверки состояния химических источников электроэнергии типа AA, AAA, C, D. Электроизмерительный тестер имеет на дисплее разметку следующих пороговых напряжений: 12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В.
Преимущества
- Наличие дисплея позволит просто и быстро проводить измерения в электрических цепях
- Стержень очень прочен, что обеспечивает долговечность инструмента
- Надежность
- Простое использование
- Безопасность
- Точность