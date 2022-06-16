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Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)
    Арт. О00000013431
    5.0
    2
    Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)

      Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013431
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТЕК
      Страна производства
      		Китай
      Индикатор
      		Да
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		190x70x20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Цифровая отвертка индикатор ТЕК 6878 28NS представляет собой тестер, который используется для ступенчатой индикации наличия и величины напряжения переменного тока в цепях электропитания. Также он позволяет измерять наличие постоянного тока. Инструмент используется и для проверки состояния химических источников электроэнергии типа AA, AAA, C, D. Электроизмерительный тестер имеет на дисплее разметку следующих пороговых напряжений: 12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В.

        Преимущества

        • Наличие дисплея позволит просто и быстро проводить измерения в электрических цепях
        • Стержень очень прочен, что обеспечивает долговечность инструмента
        • Надежность
        • Простое использование
        • Безопасность
        • Точность