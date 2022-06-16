Отвертка-индикатор ТЕК 6878-28NS (цифровая)

Цифровая отвертка индикатор ТЕК 6878 28NS представляет собой тестер, который используется для ступенчатой индикации наличия и величины напряжения переменного тока в цепях электропитания. Также он позволяет измерять наличие постоянного тока. Инструмент используется и для проверки состояния химических источников электроэнергии типа AA, AAA, C, D. Электроизмерительный тестер имеет на дисплее разметку следующих пороговых напряжений: 12 В, 36 В, 55 В, 110 В, 220 В.



Преимущества