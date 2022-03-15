Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
Арт. 77777Х1306280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|диэлектрическая, тестер
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Назначение
|электрика
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- Индикаторная отвертка ЛАКРА 3101900 (140 мм, 100-500 В) применяется для проверки наличия напряжения в электрической сети контактным способом.
Преимущества
- Рукоятка изготовлена из прозрачного пластика, оснащена специальным прижимом для удобного закрепления отвертки
- Рабочая область выполнена из износостойкого материала, благодаря чему гарантируется прочность при использовании и длительная служба