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Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
5.0
2
60 ₽
Отвертки
    Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
    Арт. 77777Х1306280
    5.0
    2
    Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
    Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
      Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В
      Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В

      Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306280
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		диэлектрическая, тестер
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Индикаторная отвертка ЛАКРА 3101900 (140 мм, 100-500 В) применяется для проверки наличия напряжения в электрической сети контактным способом.

        Преимущества

        • Рукоятка изготовлена из прозрачного пластика, оснащена специальным прижимом для удобного закрепления отвертки
        • Рабочая область выполнена из износостойкого материала, благодаря чему гарантируется прочность при использовании и длительная служба