Отвертка индикаторная Лакра 3101900, 140 мм, 100-500 В

Преимущества

Рукоятка изготовлена из прозрачного пластика, оснащена специальным прижимом для удобного закрепления отвертки

Рабочая область выполнена из износостойкого материала, благодаря чему гарантируется прочность при использовании и длительная служба

Индикаторная отвертка ЛАКРА 3101900 (140 мм, 100-500 В) применяется для проверки наличия напряжения в электрической сети контактным способом.