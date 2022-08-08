Аккумуляторная отвертка Интерскол ОА-4,8

Описание: Отвертка ИНТЕРСКОЛ ОА-4,8 имеет не совсем традиционные конструкцию и внешний вид. К примеру, ручка здесь подвижная, что позволяет менять форму отвертки в зависимости от условий работы. Интересная и важная деталь: чтобы изменить угол, нужно нажать на кнопку-фиксатор, расположенную в месте излома, то есть выбранное положение жестко фиксируется. Это дает уверенность в работе и выгодно отличает модель от многих аналогов. Зарядка осуществляется через разъем от внешнего сетевого адаптера - батарея здесь встроенная. Процесс зарядки контролируют по светодиодному индикатору. Время полной зарядки - 5 часов. Этот специфический инструмент предназначен в основном для мелких монтажных работ, для работы в стесненных условиях, для сборки и для разборки разнообразной техники, поэтому диапазон применения нельзя ограничить любительской эксплуатацией - отвертка пригодится и многим профессионалам. Особенности: - Удобная конструкция переламывающегося типа с тремя фиксируемыми положениями; - Муфта ограничения усилия. Можно регулировать, выбирая одно из 17 положений; - Кейс. Комплектация: - Отвертка аккумуляторная; - Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности; - Зарядное устройство; - Отвертка-насадка тип шлица шестигранный 6шт.; - Отвертка-насадка тип шлица плоский 7 шт.; - Отвертка-насадка тип шлица pozidriv 3 шт.; - Отвертка-насадка тип шлица phillips 3 шт.; - Отвертка-насадка тип шлица torx 7 шт.; - Переходник-удлинитель для насадок;- Чемодан транспортировочный.