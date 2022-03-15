Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм

Отвертка под винты Philips 2х150 мм Brigadier S-Crew 31323 предназначается для работы с крепежом, в основе которого лежит крестовой профиль. Благодаря хромовому матовому покрытию стержень защищен от воздействия коррозии. Для комфорта удержания рукоятка модели выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера.