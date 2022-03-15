Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм
Арт. X968260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты Philips 2х150 мм Brigadier S-Crew 31323 предназначается для работы с крепежом, в основе которого лежит крестовой профиль. Благодаря хромовому матовому покрытию стержень защищен от воздействия коррозии. Для комфорта удержания рукоятка модели выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера.