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Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм
5.0
2
205 ₽
Отвертки
    Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм
    Арт. X968260
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм

      Отвертка крестовая Brigadier S-Crew 31323, PH2x150 мм

      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X968260
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка под винты Philips 2х150 мм Brigadier S-Crew 31323 предназначается для работы с крепежом, в основе которого лежит крестовой профиль. Благодаря хромовому матовому покрытию стержень защищен от воздействия коррозии. Для комфорта удержания рукоятка модели выполнена из полипропилена и термопластичного эластомера.