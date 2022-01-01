Отвертка крестовая Jonnesway, Full Star PH#1х75, 167 мм, D04P175

Описание:

Особенности и преимущества:

Крестовая отвертка Jonnesway FULL STAR PH D04P175 применяется для откручивания или закручивания саморезов, которые имеют рабочий профиль PHILLIPS. Представленная отвертка может использоваться как специалистом на производстве, так и обычным пользователем при проведении ремонтных работ дома.

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация: