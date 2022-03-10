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Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
5.0
2
120 ₽
Отвертки
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
    Арт. 77777Х1306104
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150

      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка 
        • Антискользящая поверхность
        • Хромоникелевое покрытие рабочей части
        • Твердость 54-56 HRC
        • Намагниченная рабочая часть