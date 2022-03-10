Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150
Арт. 77777Х1306104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-150 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- Антискользящая поверхность
- Хромоникелевое покрытие рабочей части
- Твердость 54-56 HRC
- Намагниченная рабочая часть