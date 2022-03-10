Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм

Отвертка SL5,0х38 мм MATRIX Anti-Slip 12202 предназначена для монтажа винтовых соединений с прямым шлицем. Стержень инструмента выполнен из прочной хромованадиевой стали и полностью закален. Хромоникелевое покрытие жала обеспечивает надежную защиту от коррозии, продлевая срок службы. Магнитный наконечник способствует облегченной работе с крепежом. Эргономичная форма и противоскользящий материал рукояти гарантируют удобный и надежный хват.

Преимущества