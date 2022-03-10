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Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Арт. 77777Х1306171
    4.5
    2
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм

      Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1306171
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка SL5,0х38 мм MATRIX Anti-Slip 12202 предназначена для монтажа винтовых соединений с прямым шлицем. Стержень инструмента выполнен из прочной хромованадиевой стали и полностью закален. Хромоникелевое покрытие жала обеспечивает надежную защиту от коррозии, продлевая срок службы. Магнитный наконечник способствует облегченной работе с крепежом. Эргономичная форма и противоскользящий материал рукояти гарантируют удобный и надежный хват.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Хромоникелевое покрытие стержня
        • Стержень полностью закален
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Эффективность в работе
        • Противоскользящие свойства ручки
        • Стержень инструмента выполнен из прочной хромованадиевой стали и полностью закален
        • Хромоникелевое покрытие жала обеспечивает надежную защиту от коррозии, продлевая срок службы
        • Магнитный наконечник способствует облегченной работе с крепежом
        • Эргономичная форма и противоскользящий материал рукояти гарантируют удобный и надежный хват