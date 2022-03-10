Отвертка Matrix Anti-Slip 12202, SL5x38 мм
Арт. 77777Х1306171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка SL5,0х38 мм MATRIX Anti-Slip 12202 предназначена для монтажа винтовых соединений с прямым шлицем. Стержень инструмента выполнен из прочной хромованадиевой стали и полностью закален. Хромоникелевое покрытие жала обеспечивает надежную защиту от коррозии, продлевая срок службы. Магнитный наконечник способствует облегченной работе с крепежом. Эргономичная форма и противоскользящий материал рукояти гарантируют удобный и надежный хват.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Хромоникелевое покрытие стержня
- Стержень полностью закален
- Износо- и коррозиестойкость
- Эффективность в работе
- Противоскользящие свойства ручки
- Стержень инструмента выполнен из прочной хромованадиевой стали и полностью закален
- Хромоникелевое покрытие жала обеспечивает надежную защиту от коррозии, продлевая срок службы
- Магнитный наконечник способствует облегченной работе с крепежом
- Эргономичная форма и противоскользящий материал рукояти гарантируют удобный и надежный хват