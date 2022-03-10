Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
Арт. 77777Х1306172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка SL4,0х100 мм MATRIX Anti-Slip 12210 - это прочный, надежный и удобный ручной инструмент, который используется как профессионалами в производственной сфере деятельности, так и быту. Отвертка состоит из эргономичной двухкомпонентной ручки, выполненной по форме ладони, а также закаленного стержня из хромованадиевой стали. Изделие не подвержено коррозии за счет хромоникелевого покрытия.
Преимущества
- Хромоникелевое покрытие стержня
- Отверстие в ручке для подвески
- Износо- и коррозиестойкость
- Эффективность в работе
- Стержень полностью закален
- Магнитный наконечник
- Длительный срок службы