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Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
4.5
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Арт. 77777Х1306172
    4.5
    2
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм

      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1306172
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка SL4,0х100 мм MATRIX Anti-Slip 12210 - это прочный, надежный и удобный ручной инструмент, который используется как профессионалами в производственной сфере деятельности, так и быту. Отвертка состоит из эргономичной двухкомпонентной ручки, выполненной по форме ладони, а также закаленного стержня из хромованадиевой стали. Изделие не подвержено коррозии за счет хромоникелевого покрытия.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие стержня
        • Отверстие в ручке для подвески
        • Износо- и коррозиестойкость
        • Эффективность в работе
        • Стержень полностью закален
        • Магнитный наконечник
        • Длительный срок службы