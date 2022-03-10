Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм

Преимущества

Хромоникелевое покрытие стержня

Отверстие в ручке для подвески

Износо- и коррозиестойкость

Эффективность в работе

Стержень полностью закален

Магнитный наконечник

Длительный срок службы

Отвертка SL4,0х100 мм MATRIX Anti-Slip 12210 - это прочный, надежный и удобный ручной инструмент, который используется как профессионалами в производственной сфере деятельности, так и быту. Отвертка состоит из эргономичной двухкомпонентной ручки, выполненной по форме ладони, а также закаленного стержня из хромованадиевой стали. Изделие не подвержено коррозии за счет хромоникелевого покрытия.