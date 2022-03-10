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Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Арт. 77777Х1306179
    5.0
    2
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
    Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм

      Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1306179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка Ph2х150 мм MATRIX Anti-Slip 12250 используется для работы с крепежными элементами, в основе которых лежит крестовой профиль , позволяет решить профессиональные задачи на строительной площадке, в автомастерской, в квартире. Изделие состоит из прочного хромованадиевого стержня и удобной двухкомпонентной ручки. Обе части надежно соединены между собой. Инструмент защищен от воздействия коррозии благодаря хромоникелевому покрытию, что гарантирует более продолжительный срок службы.

        Преимущества

        • Длительный срок эксплуатации
        • Намагниченный наконечник
        • Отверстие в ручке для подвески
        • Надежность и безопасность
        • Эффективность в работе
        • Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом, повышает точность работы
        • Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками и мелкими насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает 
        • Твердость 50-52 HRC