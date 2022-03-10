Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм

Преимущества

Длительный срок эксплуатации

Намагниченный наконечник

Отверстие в ручке для подвески

Надежность и безопасность

Эффективность в работе

Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом, повышает точность работы



Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками и мелкими насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает

Твердость 50-52 HRC



Отвертка Ph2х150 мм MATRIX Anti-Slip 12250 используется для работы с крепежными элементами, в основе которых лежит крестовой профиль , позволяет решить профессиональные задачи на строительной площадке, в автомастерской, в квартире. Изделие состоит из прочного хромованадиевого стержня и удобной двухкомпонентной ручки. Обе части надежно соединены между собой. Инструмент защищен от воздействия коррозии благодаря хромоникелевому покрытию, что гарантирует более продолжительный срок службы.