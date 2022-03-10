Отвертка Matrix Anti-Slip 12250, Ph2x150 мм
Арт. 77777Х1306179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
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- -4 260 ₽
- Отвертка Ph2х150 мм MATRIX Anti-Slip 12250 используется для работы с крепежными элементами, в основе которых лежит крестовой профиль , позволяет решить профессиональные задачи на строительной площадке, в автомастерской, в квартире. Изделие состоит из прочного хромованадиевого стержня и удобной двухкомпонентной ручки. Обе части надежно соединены между собой. Инструмент защищен от воздействия коррозии благодаря хромоникелевому покрытию, что гарантирует более продолжительный срок службы.
Преимущества
- Длительный срок эксплуатации
- Намагниченный наконечник
- Отверстие в ручке для подвески
- Надежность и безопасность
- Эффективность в работе
- Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом, повышает точность работы
- Двухкомпонентная рукоятка с подпальцевыми выемками и мелкими насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает
- Твердость 50-52 HRC