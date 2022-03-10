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Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм
    Арт. X968275342
    5.0
    2
    Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм

      Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты с прямым шлицем 5х150 мм Brigadier S-Crew 31307 используется на производственных площадках, в мастерских, автосервисах для монтажа и демонтажа крепежа. Длинный стержень с намагниченным жалом позволяет с удобством работать даже в самых труднодоступных местах. На металлическую часть инструмента нанесено хромовое матовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного  эластомера соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони