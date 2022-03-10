Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм

Отвертка под винты с прямым шлицем 5х150 мм Brigadier S-Crew 31307 используется на производственных площадках, в мастерских, автосервисах для монтажа и демонтажа крепежа. Длинный стержень с намагниченным жалом позволяет с удобством работать даже в самых труднодоступных местах. На металлическую часть инструмента нанесено хромовое матовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы.

Преимущества