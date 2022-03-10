Отвертка плоская Brigadier 31307, 5x150 мм
Арт. X968275342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка под винты с прямым шлицем 5х150 мм Brigadier S-Crew 31307 используется на производственных площадках, в мастерских, автосервисах для монтажа и демонтажа крепежа. Длинный стержень с намагниченным жалом позволяет с удобством работать даже в самых труднодоступных местах. На металлическую часть инструмента нанесено хромовое матовое покрытие, которое устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям и позволяет избежать скольжения в ладони