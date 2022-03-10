Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
Арт. X968278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка под винты шлиц 6 х 150 mm Brigadier Gravity 31806 позволяет выполнять операции с крепежом во время слесарных, авторемонтных работ. Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается. Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы.
Преимущества
- Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается
- Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка