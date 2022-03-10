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Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
5.0
2
205 ₽
Отвертки
    Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
    Арт. X968278
    5.0
    2
    Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
    Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
      Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм
      Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм

      Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм

      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X968278
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка под винты шлиц 6 х 150 mm Brigadier Gravity 31806 позволяет выполнять операции с крепежом во время слесарных, авторемонтных работ. Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается. Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы.

        Преимущества

        • Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается
        • Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 