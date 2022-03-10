Отвертка плоская Brigadier Gravity 31806, 6x150 мм

Преимущества

Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается

Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Отвертка под винты шлиц 6 х 150 mm Brigadier Gravity 31806 позволяет выполнять операции с крепежом во время слесарных, авторемонтных работ. Стальной стержень полностью закален, не стачивается и не ломается. Матовое покрытие защищает металлическую часть приспособления от влияния коррозии в течение всего срока службы.