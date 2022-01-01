Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин
Арт. jonnesway_4909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1017 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Инструмент профессионального класса, используется для работы в различных мастерских и при массовом производстве.
Преимущества
- Небольшой вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса