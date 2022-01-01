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Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин
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Пневматические гайковерты
    Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин
    Арт. jonnesway_4909
    Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин

      Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4909

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1017 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Инструмент профессионального класса, используется для работы в различных мастерских и при массовом производстве.

        Преимущества

        • Небольшой вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса