Маленький пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1017, 1800 об/мин

Преимущества

Небольшой вес (всего 1,1 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса

Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1017 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Инструмент профессионального класса, используется для работы в различных мастерских и при массовом производстве.