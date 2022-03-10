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Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009
5.0
2
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Наборы отверток
    Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009
    Арт. X96861
    5.0
    2
    Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009

      Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96861
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.6
      Габариты, мм
      		330x230x35
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток 26 предметов Brigadier 39009 включает в себя биты и головки для работы с шестигранным, шлицевым и иными типами крепежа. Для транспортировки имеется удобный поясной чехол небольших размеров. Рельефная рукоятка не скользит в руках.

        Преимущества:

        • Подходит для прямых и крестообразных шлицов, а так же для шлицов TORX в виде шестиконечной звездочки. 
        • Инструмент незаменим для выполнения монтажных и демонтажных работ у вас дома, на даче, в гараже и т.д. 
        • Помимо этого, в наборе так же имеются вставки с шестигранными головками. 
        • Изделия выполнены из высококачественной хромованадиевой стали, практичны и долговечны в использовании.