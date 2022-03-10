Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009

Набор отверток 26 предметов Brigadier 39009 включает в себя биты и головки для работы с шестигранным, шлицевым и иными типами крепежа. Для транспортировки имеется удобный поясной чехол небольших размеров. Рельефная рукоятка не скользит в руках.



Преимущества: