Отвертка реверсивная с набором бит Brigadier (26 предметов) 39009
Арт. X96861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.6
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Габариты, мм
|330x230x35
- Набор отверток 26 предметов Brigadier 39009 включает в себя биты и головки для работы с шестигранным, шлицевым и иными типами крепежа. Для транспортировки имеется удобный поясной чехол небольших размеров. Рельефная рукоятка не скользит в руках.
Преимущества:
- Подходит для прямых и крестообразных шлицов, а так же для шлицов TORX в виде шестиконечной звездочки.
- Инструмент незаменим для выполнения монтажных и демонтажных работ у вас дома, на даче, в гараже и т.д.
- Помимо этого, в наборе так же имеются вставки с шестигранными головками.
- Изделия выполнены из высококачественной хромованадиевой стали, практичны и долговечны в использовании.