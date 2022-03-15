Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм
    Арт. 77777Х1306264
    5.0
    2
    Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм
    Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм
      Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм
      Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм

      Отвертка Лакра 3101001 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x38 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306264
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      570 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16904 Nickel (180 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      160 ₽
      Отвертка Ultra Grip PH-2 х 38 мм CR-V Кобальт 646-393
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      510 ₽
      Плоскогубцы Matrix Nickel 16902, 160 мм
      Хомут червячный 16-27/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 16-27/9 W1
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 080 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Сверло по металлу DeWalt DT4960-QZ, EX HSS-CO, 3.3x65x36 мм, 2 штуки
      510 ₽
      580 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4960-QZ, EX HSS-CO, 3.3x65x36 мм, 2 штуки
      • -70 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      85 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
      Смотреть
      Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
      Нет в наличии
      4.5
      Хомут червячный Х06 Движение Автоваз (Стандарт), 20x32 мм
      Смотреть
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Нет в наличии
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101001 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе