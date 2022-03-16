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Отвертка Лакра 3101009 (намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0, длина стержня 75 мм)
5.0
2
60 ₽
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101009 PH0x75 мм
    Арт. 77777Х1306272
    5.0
    2
    Отвертка Лакра 3101009 (намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0, длина стержня 75 мм)
    Отвертка Лакра 3101009 (намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0, длина стержня 75 мм)
      Отвертка Лакра 3101009 (намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0, длина стержня 75 мм)
      Отвертка Лакра 3101009 (намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0, длина стержня 75 мм)

      Отвертка Лакра 3101009 PH0x75 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101009 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе