Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм

Преимущества

Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе

Отвертка Лакра 3101010 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.