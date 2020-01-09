Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
1.0
1
100 ₽
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
    Арт. 77777Х1306273
    1.0
    1
    Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
    Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм
      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм

      Отвертка Лакра 3101010 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH0x100 мм

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306273
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)
      410 ₽
      5.0
      Хромированные бокорезы Зубр 22025-5-16 (160 мм)
      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      25 ₽
      4.5
      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      Отвертка Лакра 3101002 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL3.2x100 мм
      95 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101002 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL3.2x100 мм
      Отвертка Лакра 3101011 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x100 мм
      110 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101011 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x100 мм
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Сверло по металлу Практика 033-543, 8х117 мм
      355 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-543, 8х117 мм
      Сверло по металлу Практика 033-567, 10х133 мм
      636 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-567, 10х133 мм
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
      240 ₽
      Плоскогубцы РемоКолор Normal 34-6-016, 160 мм, 1 шт.
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      640 ₽
      5.0
      Плоскогубцы Matrix 16906 Nickel (200 мм)
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      420 ₽
      5.0
      Бокорезы Matrix 17520 Nickel (160 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101010 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе