Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
Арт. 77777Х1306279
Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
Арт. 77777Х1306279
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип
|крестовая
|
Назначение
|универсальное
С этим товаром смотрят
- Отвертка Лакра 3101016 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе