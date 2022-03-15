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Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
    Арт. 77777Х1306279
    5.0
    2
    Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
    Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
      Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм
      Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм

      Отвертка Лакра 3101016 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH1x38 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Лакра 3101016 - применяется для работы с винтами, шурупами и иными деталями с резьбой.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали имеет намагниченный наконечник, позволяющий проводить работу в труднодоступных местах
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка исключает проскальзывание инструмента в руке, что увеличивает крутящий момент и снижает утомляемость при работе