Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
Арт. 77777Х1306103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|диэлектрическая, тестер
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Назначение
|электрика
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- Отвертка индикаторная 5 в 1 многофункциональная SafeLine это инструмент широкого спектра применения, который будет полезен в повседневной и трудовой деятельности. Отвертка-индикатор пригодится при монтаже или ремонте электрических розеток, бытовых электроприборов и проводящих кабелей, а также для обнаружения повреждений проводов, скрытых проводящих путей. Отвертка индикаторная SafeLine ms 18 имеет диэлектрическое покрытие и защитный пластиковый корпус для обеспечения безопасности пользователя при работе с током. Намагниченный кончик отвертки поможет открутить крепежные изделия, не потеряв их. Малый размер инструмента позволяет производить тонкую, требующую тщательности работу. С помощью SafeLine индикаторной отвертки 5 в 1 можно определять переменное напряжение тока методом контакта, и выявлять полярность того или иного компонента питания: фазу, проводящую ток к прибору, или ноль, отводящий ток обратно к источнику. Поэтому индикаторную отвертку SafeLine купить стоит для работы как с домашней сетью, так и для профессионального пользования.
Преимущества отвертки индикаторной SafeLine многофункциональной
- Универсальный инструмент
- Намагниченный наконечник
- Диэлектрическое покрытие
- Компактная форма
- Находит скрытую проводку
- Определяет место обрыва кабеля
- Проверяет целостность цепи
- Опознает полярность элементов питания
- Удобно носить с собой
Комплектация
- Отвертка индикаторная
- Инструкция по применению
- Упаковка