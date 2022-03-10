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Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
5.0
2
250 ₽
Отвертки
    Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
    Арт. 77777Х1306103
    5.0
    2
    Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
    Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
    Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine
      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine

      Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Safeline
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		диэлектрическая, тестер
      Назначение
      		электрика
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка индикаторная 5 в 1 многофункциональная SafeLine это инструмент широкого спектра применения, который будет полезен в повседневной и трудовой деятельности. Отвертка-индикатор пригодится при монтаже или ремонте электрических розеток, бытовых электроприборов и проводящих кабелей, а также для обнаружения повреждений проводов, скрытых проводящих путей. Отвертка индикаторная SafeLine ms 18 имеет диэлектрическое покрытие и защитный пластиковый корпус для обеспечения безопасности пользователя при работе с током. Намагниченный кончик отвертки поможет открутить крепежные изделия, не потеряв их. Малый размер инструмента позволяет производить тонкую, требующую тщательности работу. С помощью SafeLine индикаторной отвертки 5 в 1 можно определять переменное напряжение тока методом контакта, и выявлять полярность того или иного компонента питания: фазу, проводящую ток к прибору, или ноль, отводящий ток обратно к источнику. Поэтому индикаторную отвертку SafeLine купить стоит для работы как с домашней сетью, так и для профессионального пользования.

        Преимущества отвертки индикаторной SafeLine многофункциональной

        • Универсальный инструмент
        • Намагниченный наконечник
        • Диэлектрическое покрытие
        • Компактная форма
        • Находит скрытую проводку
        • Определяет место обрыва кабеля
        • Проверяет целостность цепи
        • Опознает полярность элементов питания
        • Удобно носить с собой

        Комплектация

        • Отвертка индикаторная
        • Инструкция по применению
        • Упаковка