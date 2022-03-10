Индикаторная отвертка многофункциональная SafeLine

Преимущества отвертки индикаторной SafeLine многофункциональной

Универсальный инструмент

Намагниченный наконечник

Диэлектрическое покрытие

Компактная форма

Находит скрытую проводку

Определяет место обрыва кабеля

Проверяет целостность цепи

Опознает полярность элементов питания

Удобно носить с собой

Комплектация

Отвертка индикаторная

Инструкция по применению

Упаковка

Отвертка индикаторная 5 в 1 многофункциональная SafeLine это инструмент широкого спектра применения, который будет полезен в повседневной и трудовой деятельности. Отвертка-индикатор пригодится при монтаже или ремонте электрических розеток, бытовых электроприборов и проводящих кабелей, а также для обнаружения повреждений проводов, скрытых проводящих путей. Отвертка индикаторная SafeLine ms 18 имеет диэлектрическое покрытие и защитный пластиковый корпус для обеспечения безопасности пользователя при работе с током. Намагниченный кончик отвертки поможет открутить крепежные изделия, не потеряв их. Малый размер инструмента позволяет производить тонкую, требующую тщательности работу. С помощью SafeLine индикаторной отвертки 5 в 1 можно определять переменное напряжение тока методом контакта, и выявлять полярность того или иного компонента питания: фазу, проводящую ток к прибору, или ноль, отводящий ток обратно к источнику. Поэтому индикаторную отвертку SafeLine купить стоит для работы как с домашней сетью, так и для профессионального пользования.