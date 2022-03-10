Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм
Арт. 77777Х1306131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Отвертка CUSHION GRIP Stanley 0-64-915 применяется для работ с соответствующим размером шлица винта. Рабочая часть обладает высокой прочностью, так как изготовлена из хромованадиевой стали. Ручка имеет большой диаметр и куполообразную форму задней части, что способствует лучшей передачи крутящего момента.
Преимущества
- Расширяющееся жало
- Износостойкость
- Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии
- Большой диаметр ручки позволяет приложить больший крутящий момент
- Маркировка для идентификации шлица
- Гладкая куполообразная форма задней части ручки - быстрое вращение отвертки