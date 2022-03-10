Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм

Преимущества

Расширяющееся жало

Износостойкость

Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии

Большой диаметр ручки позволяет приложить больший крутящий момент

Маркировка для идентификации шлица

Гладкая куполообразная форма задней части ручки - быстрое вращение отвертки

Отвертка CUSHION GRIP Stanley 0-64-915 применяется для работ с соответствующим размером шлица винта. Рабочая часть обладает высокой прочностью, так как изготовлена из хромованадиевой стали. Ручка имеет большой диаметр и куполообразную форму задней части, что способствует лучшей передачи крутящего момента.