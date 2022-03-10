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Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм
    Арт. 77777Х1306131
    5.0
    2
    Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм

      Плоская отвертка Stanley Cushion grip 064915, 3.5x75 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка CUSHION GRIP Stanley 0-64-915 применяется для работ с соответствующим размером шлица винта. Рабочая часть обладает высокой прочностью, так как изготовлена из хромованадиевой стали. Ручка имеет большой диаметр и куполообразную форму задней части, что способствует лучшей передачи крутящего момента.

        Преимущества

        • Расширяющееся жало
        • Износостойкость
        • Хромовое покрытие защищает стержень от коррозии
        • Большой диаметр ручки позволяет приложить больший крутящий момент
        • Маркировка для идентификации шлица
        • Гладкая куполообразная форма задней части ручки - быстрое вращение отвертки