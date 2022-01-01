Отвертка STANLEY 064932 крестовая Ph1*75мм Cushion grip
Арт. 77777Х1306287
Характеристики
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Производитель
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Отвертка CUSHION GRIP PH1х75 мм Stanley 0-64-932 оснащена стержнем из хромванадиевой стали. Предназначена для работа с резьбовыми соединениями. Хромовое покрытие стержня предотвращает появление коррозии. Мягкая накладка на рукоятке делает удержание инструмента более комфортным.
Преимущества
- Износостойкость
- Хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Ручка большого диаметра
- Длина 75 мм