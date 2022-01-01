Отвертка STANLEY 064932 крестовая Ph1*75мм Cushion grip

Преимущества

Износостойкость

Хромовое покрытие для защиты от коррозии

Ручка большого диаметра

Длина 75 мм

Отвертка CUSHION GRIP PH1х75 мм Stanley 0-64-932 оснащена стержнем из хромванадиевой стали. Предназначена для работа с резьбовыми соединениями. Хромовое покрытие стержня предотвращает появление коррозии. Мягкая накладка на рукоятке делает удержание инструмента более комфортным.