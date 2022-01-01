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Отвертка STANLEY 064932 крестовая Ph1*75мм Cushion grip
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Отвертки
    Отвертка STANLEY 064932 крестовая Ph1*75мм Cushion grip
    Арт. 77777Х1306287

      Отвертка STANLEY 064932 крестовая Ph1*75мм Cushion grip

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306287

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка CUSHION GRIP PH1х75 мм Stanley 0-64-932 оснащена стержнем из хромванадиевой стали. Предназначена для работа с резьбовыми соединениями. Хромовое покрытие стержня предотвращает появление коррозии. Мягкая накладка на рукоятке делает удержание инструмента более комфортным.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Хромовое покрытие для защиты от коррозии
        • Ручка большого диаметра
        • Длина 75 мм