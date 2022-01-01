Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100

Преимущества

Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений

Небольшой вес

Длина стержня 100 мм

Прочность

Сертифицирована по ГОСТ Р

Крестовая отвертка PH0х100 мм Sturm 1040-01-PH0-100 применяется для закручивания и выкручивания крепежных элементов с крестовыми наконечниками. Стержень отвертки обладает высокой прочностью так, как изготовлен из хромванадиевой стали, что делает данный инструмент надежным и долговечным.