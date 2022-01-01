Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
Арт. Х1306311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH0х100 мм Sturm 1040-01-PH0-100 применяется для закручивания и выкручивания крепежных элементов с крестовыми наконечниками. Стержень отвертки обладает высокой прочностью так, как изготовлен из хромванадиевой стали, что делает данный инструмент надежным и долговечным.
Преимущества
- Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений
- Небольшой вес
- Длина стержня 100 мм
- Прочность
- Сертифицирована по ГОСТ Р