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Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
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Отвертки
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
    Арт. Х1306311
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100

      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН0-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306311

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH0х100 мм Sturm 1040-01-PH0-100 применяется для закручивания и выкручивания крепежных элементов с крестовыми наконечниками. Стержень отвертки обладает высокой прочностью так, как изготовлен из хромванадиевой стали, что делает данный инструмент надежным и долговечным.

        Преимущества

        • Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений
        • Небольшой вес
        • Длина стержня 100 мм
        • Прочность
        • Сертифицирована по ГОСТ Р