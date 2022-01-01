Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100

Преимущества

Сертифицирована по ГОСТ Р

Длина стержня 100 мм

Небольшой вес

Крестовая отвертка PH1х100 мм Sturm 1040-01-PH1-100 применяется для откручивания или закручивания саморезов, которые имеют рабочий профиль PHILLIPS. Представленная отвертка может использоваться как специалистом на производстве, так и обычным пользователем при проведении ремонтных работ дома. Отвертка имеет ручки из мягкого пластика.