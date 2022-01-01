Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
Арт. Х1306396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH1х100 мм Sturm 1040-01-PH1-100 применяется для откручивания или закручивания саморезов, которые имеют рабочий профиль PHILLIPS. Представленная отвертка может использоваться как специалистом на производстве, так и обычным пользователем при проведении ремонтных работ дома. Отвертка имеет ручки из мягкого пластика.
Преимущества
- Сертифицирована по ГОСТ Р
- Длина стержня 100 мм
- Небольшой вес