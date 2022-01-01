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Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
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Отвертки
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
    Арт. Х1306396
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100

      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306396

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH1х100 мм Sturm 1040-01-PH1-100 применяется для откручивания или закручивания саморезов, которые имеют рабочий профиль PHILLIPS. Представленная отвертка может использоваться как специалистом на производстве, так и обычным пользователем при проведении ремонтных работ дома. Отвертка имеет ручки из мягкого пластика.

        Преимущества

        • Сертифицирована по ГОСТ Р
        • Длина стержня 100 мм
        • Небольшой вес