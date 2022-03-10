Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм

Преимущества

Стержень из полированной хром-ванадиевой стали - износостойкость

Матовое хромоникелевое покрытие - защита от коррозии

В рукоятке имеется отверстие для подвешивания

Магнитный наконечник - для удобной работы с мелким крепежом

Шлицевая отвертка Sturm 1040-09-SL4-100 используется для обслуживания резьбовых соединений. Данная модель оснащена прочным стержнем с матовым покрытием, защищающим от коррозии. Наконечник намагничен для притягивания крепежа и предотвращения его потери. В рукоятке проделано отверстие, которое позволяет подвешивать инструмент.