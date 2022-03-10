Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
Арт. 77777Х1306107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Шлицевая отвертка Sturm 1040-09-SL4-100 используется для обслуживания резьбовых соединений. Данная модель оснащена прочным стержнем с матовым покрытием, защищающим от коррозии. Наконечник намагничен для притягивания крепежа и предотвращения его потери. В рукоятке проделано отверстие, которое позволяет подвешивать инструмент.
Преимущества
- Стержень из полированной хром-ванадиевой стали - износостойкость
- Матовое хромоникелевое покрытие - защита от коррозии
- В рукоятке имеется отверстие для подвешивания
- Магнитный наконечник - для удобной работы с мелким крепежом