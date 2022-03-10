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Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
    Арт. 77777Х1306107
    5.0
    2
    Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
    Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
      Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм
      Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм

      Отвертка плоская Sturm 1040-09-SL4-100, 4x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлицевая отвертка Sturm 1040-09-SL4-100 используется для обслуживания резьбовых соединений. Данная модель оснащена прочным стержнем с матовым покрытием, защищающим от коррозии. Наконечник намагничен для притягивания крепежа и предотвращения его потери. В рукоятке проделано отверстие, которое позволяет подвешивать инструмент.

        Преимущества

        • Стержень из полированной хром-ванадиевой стали - износостойкость
        • Матовое хромоникелевое покрытие - защита от коррозии
        • В рукоятке имеется отверстие для подвешивания
        • Магнитный наконечник - для удобной работы с мелким крепежом