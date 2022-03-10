Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм

Преимущества

Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений

Небольшой вес

Длина стержня 100 мм

Прочность

Сертифицирована по ГОСТ Р

Шлицевая отвертка 6х100 мм Sturm 1040-01-SL6-100 обладает удобной рукояткой и оптимальной длиной стержня, для комфортного выполнения работ. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых креплений. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Стержень изготовлен из хромванадиевой стали.