Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
Арт. Х1306399
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлицевая
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Назначение
|универсальное
- Шлицевая отвертка 6х100 мм Sturm 1040-01-SL6-100 обладает удобной рукояткой и оптимальной длиной стержня, для комфортного выполнения работ. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых креплений. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Стержень изготовлен из хромванадиевой стали.
Преимущества
- Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений
- Небольшой вес
- Длина стержня 100 мм
- Прочность
- Сертифицирована по ГОСТ Р