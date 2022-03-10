Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
    Арт. Х1306399
    5.0
    2
    Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
    Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
    Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
      Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
      Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм
      Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм

      Шлицевая отвертка Sturm 1040-01-SL6-100, 6x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1306399
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлицевая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлицевая отвертка 6х100 мм Sturm 1040-01-SL6-100 обладает удобной рукояткой и оптимальной длиной стержня, для комфортного выполнения работ. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых креплений. Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Стержень изготовлен из хромванадиевой стали.

        Преимущества

        • Удобный инструмент для монтажа и демонтажа резьбовых креплений
        • Небольшой вес
        • Длина стержня 100 мм
        • Прочность
        • Сертифицирована по ГОСТ Р