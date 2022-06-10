Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
    Арт. О00000005528
    5.0
    2
    Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
    Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
      Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
      Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408

      Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005528
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		190x100x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408 предназначена для монтажа/демонтажа прикипевшего крепежа или с фиксатором резьбы. Особая конструкция рукоятки снижает нагрузку на кисть. Рабочие части выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.