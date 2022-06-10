Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408 предназначена для монтажа/демонтажа прикипевшего крепежа или с фиксатором резьбы. Особая конструкция рукоятки снижает нагрузку на кисть. Рабочие части выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.