Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408
Арт. О00000005528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|190x100x40
- Отвертка ударная-поворотная с набором бит 6 предметов AV Steel AV-482408 предназначена для монтажа/демонтажа прикипевшего крепежа или с фиксатором резьбы. Особая конструкция рукоятки снижает нагрузку на кисть. Рабочие части выполнены из хромованадиевой стали, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.