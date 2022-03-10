Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм

Преимущества

Размер инструмента PH2х100 мм

Применяется со всеми видами крепежа (PHILLIPS)

Использование качественных материалов

Рабочий стержень имеет квадратное сечение

Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.