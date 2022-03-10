Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
Арт. Х1306464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|ударная, крестовая
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Назначение
|универсальное
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- Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.
Преимущества
- Размер инструмента PH2х100 мм
- Применяется со всеми видами крепежа (PHILLIPS)
- Использование качественных материалов
- Рабочий стержень имеет квадратное сечение