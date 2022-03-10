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Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
5.0
2
630 ₽
Отвертки
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Арт. Х1306464
    5.0
    2
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
    Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм
      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм

      Отвертка силовая ударная под ключ Jonnesway D70P2100, PH2х100 мм

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1306464
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		ударная, крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.

        Преимущества

        • Размер инструмента PH2х100 мм
        • Применяется со всеми видами крепежа (PHILLIPS)
        • Использование качественных материалов
        • Рабочий стержень имеет квадратное сечение