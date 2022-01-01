Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#1х80 мм, D70P175

Описание:

Особенности и преимущества:

Рукоятка отвертки имеет широкий круглый "затылок" без острых граней, а ближе к стержню - более узкий участок для передачи высокого крутящего момента.

Рабочая часть ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P180 выполнена из высококачественного материала, устойчивого к агрессивным веществам для надежного и долговременного использования.

Рукоятка ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P180 прорезиненная, выполнена из специального материала, который предотвращает выскальзывание инструмента из руки оператора.

Комплектация:

Отвертка ударная - 1 шт. Упаковка.

Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P180 предназначена для работы с саморезами, которые имеют внутренний PHILLIPS. Представленный ручной инструмент используется при проведении ремонтных или монтажных работ, когда необходимо увеличить крутящий момент за счет использования ключа. Это достигается за счет того, что ударная силовая отвертка оснащена квадратным рабочим стержнем.