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Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#1х80 мм, D70P175
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Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#1х80 мм, D70P175
    Арт. jonnesway_4823
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#1х80 мм, D70P175

      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#1х80 мм, D70P175

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4823

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		220x25x25
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P180 предназначена для работы с саморезами, которые имеют внутренний PHILLIPS. Представленный ручной инструмент используется при проведении ремонтных или монтажных работ, когда необходимо увеличить крутящий момент за счет использования ключа. Это достигается за счет того, что ударная силовая отвертка оснащена квадратным рабочим стержнем.

        Особенности и преимущества:

        • Рукоятка отвертки имеет широкий круглый "затылок" без острых граней, а ближе к стержню - более узкий участок для передачи высокого крутящего момента.
        • Рабочая часть ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P180 выполнена из высококачественного материала, устойчивого к агрессивным веществам для надежного и долговременного использования.
        • Рукоятка ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P180 прорезиненная, выполнена из специального материала, который предотвращает выскальзывание инструмента из руки оператора.

        Комплектация:

        1. Отвертка ударная - 1 шт.
        2. Упаковка.