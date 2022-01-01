Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100

Описание:

Особенности и преимущества:

Рабочая часть ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P2100 выполнена из высококачественного материала, устойчивого к агрессивным веществам для надежного и долговременного использования.

Рукоятка отвертки имеет широкий круглый "затылок" без острых граней, а ближе к стержню - более узкий участок для передачи высокого крутящего момента.

Рукоятка ударной силовой отвертки прорезиненная, выполнена из специального материала, который предотвращает выскальзывание инструмента из руки оператора.

Комплектация:

Отвертка ударная - 1 шт. Упаковка.

Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.