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Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
    Арт. jonnesway_4824
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100

      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4824

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.152
      Габариты, мм
      		252x45x35
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P2100 выполнена из высококачественного материала, устойчивого к агрессивным веществам для надежного и долговременного использования.
        • Рукоятка отвертки имеет широкий круглый "затылок" без острых граней, а ближе к стержню - более узкий участок для передачи высокого крутящего момента.
        • Рукоятка ударной силовой отвертки прорезиненная, выполнена из специального материала, который предотвращает выскальзывание инструмента из руки оператора.

        Комплектация:

        1. Отвертка ударная - 1 шт.
        2. Упаковка.