Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#2х100 мм, D70P2100
Арт. jonnesway_4824
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.152
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Габариты, мм
|252x45x35
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P2100 используется при проведении ремонтных работ дома или на производстве. Ударная силовая отвертка предназначена для увеличения крутящего момента при работе с саморезами, которые имеют внутренний профиль PHILLIPS.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть ударной силовой отвертки под ключ Jonnesway PH D70P2100 выполнена из высококачественного материала, устойчивого к агрессивным веществам для надежного и долговременного использования.
- Рукоятка отвертки имеет широкий круглый "затылок" без острых граней, а ближе к стержню - более узкий участок для передачи высокого крутящего момента.
- Рукоятка ударной силовой отвертки прорезиненная, выполнена из специального материала, который предотвращает выскальзывание инструмента из руки оператора.
Комплектация:
- Отвертка ударная - 1 шт.
- Упаковка.