Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.

На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.

Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

Комплектация:

Отвертка ударная - 1 шт. Упаковка.

Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway SL D70S5100 используется для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль - прямой шлиц. Представленная отвертка может применяться для увеличения крутящего момента совместно с ключом, так как имеет стержень с квадратным сечением.