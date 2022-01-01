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Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
    Арт. jonnesway_4827
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100

      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4827

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.099
      Габариты, мм
      		207x45x30
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway SL D70S5100 используется для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль - прямой шлиц. Представленная отвертка может применяться для увеличения крутящего момента совместно с ключом, так как имеет стержень с квадратным сечением.

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки. 
        • На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент. 
        • Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка ударная - 1 шт.
        2. Упаковка.