Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 5.5х100 мм, D70S5100
Арт. jonnesway_4827
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.099
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Габариты, мм
|207x45x30
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway SL D70S5100 используется для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль - прямой шлиц. Представленная отвертка может применяться для увеличения крутящего момента совместно с ключом, так как имеет стержень с квадратным сечением.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.
- На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.
- Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.
Комплектация:
- Отвертка ударная - 1 шт.
- Упаковка.