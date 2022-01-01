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Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125
    Арт. jonnesway_4828
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125
      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125

      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4828

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.17
      Габариты, мм
      		286x45x30
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway SL D70S6125 имеет широкую сферу применения. Используется при проведении ремонтных или монтажных работ. Ударную силовую отвертку можно применять для откручивания или закручивания саморезов, помогая при этом ключом для увеличения крутящего момента.

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки. 
        • На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент. 
        • Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка ударная - 1 шт.
        2. Пластиковый подвес.