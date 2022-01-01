Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, шлицевая SL 6.5х125 мм, D70S6125

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.

На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.

Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

Комплектация:

Отвертка ударная - 1 шт. Пластиковый подвес.

Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway SL D70S6125 имеет широкую сферу применения. Используется при проведении ремонтных или монтажных работ. Ударную силовую отвертку можно применять для откручивания или закручивания саморезов, помогая при этом ключом для увеличения крутящего момента.