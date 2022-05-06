Отвес конусный Matrix 84832, 5 м
Арт. Х1316142
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Наличие магнита
|Нет
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Длина, мм
|5000
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Поверка
|Нет
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- Конусный отвес MATRIX 84832 - это приспособление, состоящее из тонкого шнура и небольшого грузика на его конце. Под действием тяжести груза шнур всегда принимает строго вертикальное положение. Используется при строительных и отделочных работах для разметки и проверки вертикальных линий, поверхностей, различных стоек и т.д.
Преимущества
- Груз весом 200 г изготовлен из стали и имеет оцинкованное покрытие
- Длина шнура - 5 м