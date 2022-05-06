Отвес конусный Matrix 84832, 5 м

Преимущества

Груз весом 200 г изготовлен из стали и имеет оцинкованное покрытие

Длина шнура - 5 м

Конусный отвес MATRIX 84832 - это приспособление, состоящее из тонкого шнура и небольшого грузика на его конце. Под действием тяжести груза шнур всегда принимает строго вертикальное положение. Используется при строительных и отделочных работах для разметки и проверки вертикальных линий, поверхностей, различных стоек и т.д.