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Отвес конусный Matrix 84834, 5 м
5.0
2
290 ₽
Строительные уровни
    Отвес конусный Matrix 84834, 5 м
    Арт. Х1316137
    5.0
    2
    Отвес конусный Matrix 84834, 5 м

      Отвес конусный Matrix 84834, 5 м

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие магнита
      		Нет
      Длина, мм
      		5000
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Конусный отвес MATRIX 84834 - это приспособление, состоящее из тонкого шнура и небольшого грузика на его конце. Под действием тяжести груза шнур всегда принимает строго вертикальное положение. Используется при строительных и отделочных работах для разметки и проверки вертикальных линий, поверхностей, различных стоек и т.д. 

        Преимущества

        • Груз весом 400 г изготовлен из стали и имеет оцинкованное покрытие
        • Длина шнура - 5 м