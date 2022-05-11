Отвод Контур (90°, 110 мм)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Безопасность

Используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано, когда монтируются сложные трубопроводные системы и необходимо обогнуть угол или архитектурный выступ.