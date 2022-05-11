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Отвод Контур (90°, 110 мм)
4.3
4
110 ₽
Отводы канализационные
    Отвод Контур (90°, 110 мм)
    Арт. X169800307
    4.3
    4
    Отвод Контур (90°, 110 мм)

      Отвод Контур (90°, 110 мм)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
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        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169800307
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		90
      Тип резьбы
      		внутренняя
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано, когда монтируются сложные трубопроводные системы и необходимо обогнуть угол или архитектурный выступ.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность
        • Безопасность