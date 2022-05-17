Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Длительный срок службы

Отвод канализационный предназначен для изменения угла наклона стояка или трубопровода. Канализационный отвод с одной стороны имеет раструбную форму, а с другой муфтовую. Благодаря этому отвод канализационный очень прост и удобен в монтаже.