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Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)
5.0
2
15 ₽
Отводы канализационные
    Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)
    Арт. X169780564
    5.0
    2
    Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)

      Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)

      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169780564
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		45
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвод канализационный предназначен для изменения угла наклона стояка или трубопровода. Канализационный отвод с одной стороны имеет раструбную форму, а с другой муфтовую. Благодаря этому отвод канализационный очень прост и удобен в монтаже.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность
        • Длительный срок службы