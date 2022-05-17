Отвод для внутренней канализации Политэк 100445 (45°, 40 мм)
Арт. X169780564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|45
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Цвет
|серый
- Отвод канализационный предназначен для изменения угла наклона стояка или трубопровода. Канализационный отвод с одной стороны имеет раструбную форму, а с другой муфтовую. Благодаря этому отвод канализационный очень прост и удобен в монтаже.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Длительный срок службы