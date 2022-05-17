Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Отводы полипропиленовые в системах внутренней канализации применяются для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано при монтаже сложных трубопроводных систем и при необходимости обогнуть угол или архитектурный выступ.