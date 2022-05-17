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Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)
4.5
2
Найти аналог
Отводы канализационные
    Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)
    Арт. X169780565
    4.5
    2
    Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)

      Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169780565
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		90
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отводы полипропиленовые в системах внутренней канализации применяются для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано при монтаже сложных трубопроводных систем и при необходимости обогнуть угол или архитектурный выступ.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность