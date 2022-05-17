Отвод для внутренней канализации Политэк 100487 (90°, 40 мм)
Арт. X169780565
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|90
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Цвет
|серый
- Отводы полипропиленовые в системах внутренней канализации применяются для изменения направления прокладки труб в ходе монтажа. Благодаря канализационным отводам можно повернуть трубу в любую сторону. Это особенно востребовано при монтаже сложных трубопроводных систем и при необходимости обогнуть угол или архитектурный выступ.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность