Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
Арт. О00000013337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.09
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Габариты, мм
|210x44x31
- Отвертка крестовая Вихрь 73/6/2/1 PH1х100 мм - применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика