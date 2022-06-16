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Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
    Арт. О00000013337
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)

      Отвертка крестовая Вихрь PH1 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.09
      Габариты, мм
      		210x44x31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка крестовая Вихрь 73/6/2/1 PH1х100 мм - применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика