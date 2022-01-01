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Отвёртка крестовая PH2, 100 мм Вихрь
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Отвертки
    Отвёртка крестовая PH2, 100 мм Вихрь
    Арт. 1079101
    Отвёртка крестовая PH2, 100 мм Вихрь

      Отвёртка крестовая PH2, 100 мм Вихрь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1079101

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Вес, кг
      		0.105
      Гибкая
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Отвёртка крестовая ВИХРЬ PH2 100мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества:

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие. 
        • Наконечник намагничен.
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика.