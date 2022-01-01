Отвёртка крестовая PH2, 100 мм Вихрь
Арт. 1079101
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.105
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Гибкая
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание:
Отвёртка крестовая ВИХРЬ PH2 100мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества:
- Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие.
- Наконечник намагничен.
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика.