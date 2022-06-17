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Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)
    Арт. О00000012862
    5.0
    2
    Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)
    Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)
      Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)
      Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)

      Отвёртка крестовая Вихрь PH2 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012862
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		120х50х50
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвёртка крестовая ВИХРЬ PH2 100мм для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества

        • Стержень из хромованадиевой стали (CrV), полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика