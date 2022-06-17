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Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
    Арт. О00000013434
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
    Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)

      Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013434
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.07
      Габариты, мм
      		180x25x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка крестовая ВИХРЬ PZ1 80 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. Используется при работе с крепежом, оснащенным дополнительными насечками для лучшей передачи усилий.

        Преимущества

        • Преимущество изделия заключается в эргономичной рукоятке с рельефной поверхностью для надежного хвата 
        • Тип наконечника - крестовой с промежуточными насечками для улучшенного сцепления (саморез должен быть соответствующий)
        • Стержень из хромованадиевой стали, полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
        • Наконечник намагничен 
        • Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика