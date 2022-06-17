Отвертка крестовая Вихрь PZ1 (80 мм)
Арт. О00000013434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.07
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Габариты, мм
|180x25x40
- Отвертка крестовая ВИХРЬ PZ1 80 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. Используется при работе с крепежом, оснащенным дополнительными насечками для лучшей передачи усилий.
Преимущества
- Преимущество изделия заключается в эргономичной рукоятке с рельефной поверхностью для надежного хвата
- Тип наконечника - крестовой с промежуточными насечками для улучшенного сцепления (саморез должен быть соответствующий)
- Стержень из хромованадиевой стали, полностью закален и имеет хромоникелевое покрытие
- Наконечник намагничен
- Рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвески, изготовлена из противоскользящего материала - двухкомпонентного пластика