Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
Арт. О00000013500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.1
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Габариты, мм
|205x25x40
- Отвертка крестовая ВИХРЬ PZ3 150 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы.
Преимущества
- Отвертка рассчитана на применение с крепежом больших размеров
- Инструмент удобен в использовании - рукоятка обеспечивает надежный хват за счет рельефной поверхности рукоятки
- Имеется отверстие для подвешивания