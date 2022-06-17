Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
    Арт. О00000013500
    5.0
    2
    Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
    Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
    Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
      Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
      Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)
      Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)

      Отвертка Вихрь PZ3 (150 мм, крестовая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013500
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		205x25x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Отвертка крестовая ВИХРЬ PZ3 150 мм. для монтажа и демонтажа резьбовых соединений крестовой формы. 

        Преимущества

        • Отвертка рассчитана на применение с крепежом больших размеров
        • Инструмент удобен в использовании - рукоятка обеспечивает надежный хват за счет рельефной поверхности рукоятки
        • Имеется отверстие для подвешивания