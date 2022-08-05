Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
Арт. О00000026732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, л.с.
|3.5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1 используется для скашивания травы на средних по размеру участках. Прочная дека из стали гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Большие колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление аппаратом. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение и транспортировку.
Преимущества
- Интуитивно понятные органы управления - комфорт
- Стальная дека - надежность
- Небольшие габариты и малый вес
- Функция "2 в 1": боковой выброс и функция мульчирования для удобрения газона
- Экономничный расход топлива