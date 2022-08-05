Преимущества

Интуитивно понятные органы управления - комфорт

Стальная дека - надежность

Небольшие габариты и малый вес

Функция "2 в 1": боковой выброс и функция мульчирования для удобрения газона

Экономничный расход топлива

Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1 используется для скашивания травы на средних по размеру участках. Прочная дека из стали гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Большие колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление аппаратом. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение и транспортировку.