Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
5.0
1
16 990 ₽
18 725 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
    Арт. О00000026732
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
    Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1
      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1

      Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1

      • -1 735 ₽
      16 990 ₽
      18 725 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000026732
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность, л.с.
      		3.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      • -1 735 ₽
      16 990 ₽
      18 725 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      1 190 ₽
      5.0
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      Свеча зажигания JR9 B&S DDE
      165 ₽
      Свеча зажигания JR9 B&S DDE
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка P.I.T. PLM51-C1 используется для скашивания травы на средних по размеру участках. Прочная дека из стали гарантирует продолжительный срок службы инструмента. Большие колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление аппаратом. Ручка с мягкой накладкой обеспечивает надежный хват и комфорт в процессе работы. Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Интуитивно понятные органы управления - комфорт
        • Стальная дека - надежность
        • Небольшие габариты и малый вес
        • Функция "2 в 1": боковой выброс и функция мульчирования для удобрения газона
        • Экономничный расход топлива