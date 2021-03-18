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Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
3.7
3
2 050 ₽
Сетевые дрели
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
    Арт. О00000026672
    3.7
    3
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
    Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт

      Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт

      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026672
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D  сверлит отверстия в пластике, керамике, дереве и металле. Имеет прочный пластиковый корпус. Наличие быстрозажимного патрона способствует легкой замене оснастки. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Функция реверса помогает легко извлекать сверло из отверстия.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Клавиша самоблокировки - для беспрерывной работы 
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • Шестерни из высококачественного металла
        • Двойная изоляция для безопасной работы