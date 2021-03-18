Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D, 500Вт
Арт. О00000026672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Нет
- Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D сверлит отверстия в пластике, керамике, дереве и металле. Имеет прочный пластиковый корпус. Наличие быстрозажимного патрона способствует легкой замене оснастки. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Функция реверса помогает легко извлекать сверло из отверстия.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Клавиша самоблокировки - для беспрерывной работы
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- Шестерни из высококачественного металла
- Двойная изоляция для безопасной работы