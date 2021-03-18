Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Клавиша самоблокировки - для беспрерывной работы

Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами

Шестерни из высококачественного металла

Двойная изоляция для безопасной работы

Электродрель ручная P.I.T. СТАНДАРТ PBM10-D сверлит отверстия в пластике, керамике, дереве и металле. Имеет прочный пластиковый корпус. Наличие быстрозажимного патрона способствует легкой замене оснастки. Благодаря вентиляционным отверстиям, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента. Функция реверса помогает легко извлекать сверло из отверстия.