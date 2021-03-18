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Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
3.4
5
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Арт. О00000026673
    3.4
    5
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
    Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт

      Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026673
      3.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		22
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1 - инструмент для закручивания различных шурупов и саморезов, сверления отверстий в дереве, металле и пластике. Обладает функцией регулировки крутящего момента, что позволяет работать с учетом особенностей материала. Рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфорт. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
        • Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
        • 8 ступеней крутящего момента
        • Режим сверления
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса
        • Шестерни из высококачественного металла
        • Кольцо для подвешивания инструмента
        • Двойная изоляция для безопасной работы