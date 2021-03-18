Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт
Арт. О00000026673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|22
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1 - инструмент для закручивания различных шурупов и саморезов, сверления отверстий в дереве, металле и пластике. Обладает функцией регулировки крутящего момента, что позволяет работать с учетом особенностей материала. Рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфорт. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы
- Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами
- 8 ступеней крутящего момента
- Режим сверления
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса
- Шестерни из высококачественного металла
- Кольцо для подвешивания инструмента
- Двойная изоляция для безопасной работы