Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1, 400Вт

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Клавиша самоблокировки - для кратковременной беспрерывной работы

Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами

8 ступеней крутящего момента

Режим сверления

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортного рабочего процесса

Шестерни из высококачественного металла

Кольцо для подвешивания инструмента

Двойная изоляция для безопасной работы

Сетевая дрель-шуруповерт P.I.T. МАСТЕР PBM10-C1 - инструмент для закручивания различных шурупов и саморезов, сверления отверстий в дереве, металле и пластике. Обладает функцией регулировки крутящего момента, что позволяет работать с учетом особенностей материала. Рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфорт. Функция реверса помогает быстро менять направление вращения биты и легко извлекать сверло из отверстия.