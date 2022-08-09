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Строительный фен P.I.T. МАСТЕР PHG 2000-C, 2 кВт, 50-600 С
5.0
1
2 910 ₽
Строительные фены
    Строительный фен P.I.T. МАСТЕР PHG 2000-C, 2 кВт, 50-600 С
    Арт. О00000026733
    5.0
    1
    Строительный фен P.I.T. МАСТЕР PHG 2000-C, 2 кВт, 50-600 С

      Строительный фен P.I.T. МАСТЕР PHG 2000-C, 2 кВт, 50-600 С

      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026733
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.9
      Все характеристики
      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрофен P.I.T. МАСТЕР PHG2000-C применяется для разогревания различных поверхностей, оттаивания замерзших труб, сушки и т.д. Высокая мощность двигателя обеспечивает производительную работу.

        Преимущества

        • Регулировка температурного режима
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры
        • Возможность установки фена в вертикальном положении
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PHG2000-C