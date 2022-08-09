Строительный фен P.I.T. МАСТЕР PHG 2000-C, 2 кВт, 50-600 С
Арт. О00000026733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.9
- Электрофен P.I.T. МАСТЕР PHG2000-C применяется для разогревания различных поверхностей, оттаивания замерзших труб, сушки и т.д. Высокая мощность двигателя обеспечивает производительную работу.
Преимущества
- Регулировка температурного режима
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры
- Возможность установки фена в вертикальном положении
- Кейс для удобства хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PHG2000-C