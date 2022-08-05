Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт
Арт. О00000026734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт для работы с деревом. Подойдет для фигурной обработки дерева, обработки кромок, поверхностей и контуров и создания сложных элементов: пазов, зажимов, шипов.
Преимущества
- Фрезер оснащен ограничителем с линейкой для удобной регулировки глубины обработки
- Возможность быстрой замены щеток
- Точная регулировка частоты вращения шпинделя
- Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку
- Хорошо сбалансированная конструкция и литая опорная плита придает устойчивость инструменту
- Защита от случайного запуска