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Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт
    Арт. О00000026734
    5.0
    1
    Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт

      Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026734
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт для работы с деревом. Подойдет для фигурной обработки дерева, обработки кромок, поверхностей и контуров и создания сложных элементов: пазов, зажимов, шипов.

        Преимущества

        • Фрезер оснащен ограничителем с линейкой для удобной регулировки глубины обработки
        • Возможность быстрой замены щеток
        • Точная регулировка частоты вращения шпинделя
        • Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку
        • Хорошо сбалансированная конструкция и литая опорная плита придает устойчивость инструменту
        • Защита от случайного запуска