Преимущества

Фрезер оснащен ограничителем с линейкой для удобной регулировки глубины обработки

Возможность быстрой замены щеток

Точная регулировка частоты вращения шпинделя

Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку

Хорошо сбалансированная конструкция и литая опорная плита придает устойчивость инструменту

Защита от случайного запуска

Фрезер P.I.T. PEM006-C2, 1500 Вт для работы с деревом. Подойдет для фигурной обработки дерева, обработки кромок, поверхностей и контуров и создания сложных элементов: пазов, зажимов, шипов.