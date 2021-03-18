Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")

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Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С
Арт. О00000026671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|1050
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Наличие реверса
|Да
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- Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С, 1050 Вт используется для завинчивания и отвинчивания крупных крепежных элементов.
Имеет большой крутящийся момент и ударный механизм, поэтому инструмент подходит для трудных задач.
Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата.
Гайковерт имеет алюминиевый корпус редуктора для долгого срока службы.
Предусмотрена регулировка скорости, которая позволяет быстро настроить инструмент под конкретную задачу.
Преимущества
- Регулировка скорости позволяет легко настроить инструмент под конкретную задачу
- Алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы
- Универсальный патрон с квадратом 1/2''
- Рукоятка с противоскользящей накладкой для удобной работы
- Небольшой вес и эргономичная форма P.I.T. PIW1050-С