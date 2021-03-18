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Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
2.6
14
6 599 ₽
Сетевые гайковерты
  • Персональная скидка
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С
Арт. О00000026671
2.6
14
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
  • Персональная скидка
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")
Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")

Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С

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6 599 ₽
за штуку
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    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026671
2.6
14

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Мощность, Вт
1050
Наличие реверса
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С, 1050 Вт используется для завинчивания и отвинчивания крупных крепежных элементов.
    Имеет большой крутящийся момент и ударный механизм, поэтому инструмент подходит для трудных задач.
    Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата.
    Гайковерт имеет алюминиевый корпус редуктора для долгого срока службы.
    Предусмотрена регулировка скорости, которая позволяет быстро настроить инструмент под конкретную задачу.

    Преимущества

    • Регулировка скорости позволяет легко настроить инструмент под конкретную задачу
    • Алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы
    • Универсальный патрон с квадратом 1/2''
    • Рукоятка с противоскользящей накладкой для удобной работы
    • Небольшой вес и эргономичная форма P.I.T. PIW1050-С