Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С (мощность 1050 Вт, размер патрона 1/2")

Преимущества

Регулировка скорости позволяет легко настроить инструмент под конкретную задачу

Алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы

Универсальный патрон с квадратом 1/2''

Рукоятка с противоскользящей накладкой для удобной работы

Небольшой вес и эргономичная форма P.I.T. PIW1050-С

Электрический ударный гайковерт P.I.T. МАСТЕР PIW1050-С, 1050 Вт используется для завинчивания и отвинчивания крупных крепежных элементов.Имеет большой крутящийся момент и ударный механизм, поэтому инструмент подходит для трудных задач.Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного хвата.Гайковерт имеет алюминиевый корпус редуктора для долгого срока службы.Предусмотрена регулировка скорости, которая позволяет быстро настроить инструмент под конкретную задачу.