- Персональная скидка
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
Арт. О00000026670
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.63
|
Частота, Гц
|50
|
Упаковка
|коробка
|
Класс товара
|бытовой
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Гравер с мини-бормашиной P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1 подходит для широкого спектра работ: полирования, шлифования, гравировки, резки и т.д. Оснащается большим количеством аксессуаров, а также дополнительной мини-бормашинкой.
Преимущества:
- Точность выполнения работ
- Фиксация кнопки включения
- Благодаря входящим в комплект аксессуарам можно сразу же приступить к работе
- Гравер и бормашинка имеют прочный пластиковый корпус
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1