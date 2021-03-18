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Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
2.0
1
4 950 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
Арт. О00000026670
2.0
1
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
  • Персональная скидка
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт
Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт

Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт

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4 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026670
2.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Вес, кг
0.63
Частота, Гц
50
Упаковка
коробка
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гравер с мини-бормашиной P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1 подходит для широкого спектра работ: полирования, шлифования, гравировки, резки и т.д. Оснащается большим количеством аксессуаров, а также дополнительной мини-бормашинкой.

    Преимущества:

    • Точность выполнения работ
    • Фиксация кнопки включения
    • Благодаря входящим в комплект аксессуарам можно сразу же приступить к работе
    • Гравер и бормашинка имеют прочный пластиковый корпус
    • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1