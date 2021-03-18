Гравер P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1, 12 В, 150 Вт

Преимущества:

Точность выполнения работ

Фиксация кнопки включения

Благодаря входящим в комплект аксессуарам можно сразу же приступить к работе

Гравер и бормашинка имеют прочный пластиковый корпус

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1

Гравер с мини-бормашиной P.I.T. МАСТЕР PMG200-С1 подходит для широкого спектра работ: полирования, шлифования, гравировки, резки и т.д. Оснащается большим количеством аксессуаров, а также дополнительной мини-бормашинкой.