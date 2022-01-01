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Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт
21 310 ₽
Компрессоры
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Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт
Арт. О00000026676
Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт
  • Персональная скидка

Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт

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21 310 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000026676

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор P.I.T. PAC016003-2,5/50 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Данная модель имеет колеса и ручку для удобной транспортировки. Два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента, что значительно расширяет возможности и экономит время пользователя

    Преимущества

    • Прямой привод - надежная передача крутящего момента от двигателя к цилиндрам
    • Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и два манометра
    • 2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами
    • Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления
    • Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
    • Высокое качество P.I.T. 2.5кВт, 350л/мин, 50л, 2 выхода PAC016003-2,5/50