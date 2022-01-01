Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт

Преимущества

Прямой привод - надежная передача крутящего момента от двигателя к цилиндрам

Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и два манометра

2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами

Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления

Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Высокое качество P.I.T. 2.5кВт, 350л/мин, 50л, 2 выхода PAC016003-2,5/50

Компрессор P.I.T. PAC016003-2,5/50 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Данная модель имеет колеса и ручку для удобной транспортировки. Два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента, что значительно расширяет возможности и экономит время пользователя