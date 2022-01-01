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Компрессор P.I.T. PAC 016003-2,5/50, 2.5 кВт
Арт. О00000026676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
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- Компрессор P.I.T. PAC016003-2,5/50 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Данная модель имеет колеса и ручку для удобной транспортировки. Два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента, что значительно расширяет возможности и экономит время пользователя
Преимущества
- Прямой привод - надежная передача крутящего момента от двигателя к цилиндрам
- Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и два манометра
- 2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами
- Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления
- Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Высокое качество P.I.T. 2.5кВт, 350л/мин, 50л, 2 выхода PAC016003-2,5/50